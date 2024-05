Conte passeggia per il centro: "Qui l’alleanza col Pd ha funzionato"

di Alice Muri

E’ arrivato ieri a Pesaro per sostenere i candidati alle elezioni amministrative dei Comuni che andranno al voto, il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. Una visita che lo ha visto sia in un momento di raccolta con tutti i suoi candidati che in un confronto pubblico con gli elettori, non prima di aver visitato alcuni dei luoghi simbolo di Pesaro Capitale della Cultura accompagnato dall’assessore comunale M5S all’Innovazione, Francesca Frenquellucci, dall’assessore alla Bellezza, Daniele Vimini, dalla consigliera regionale M5S, Marta Ruggeri e dal parlamentare pentastellato Giorgio Fede. "In questa città c’è stata una esperienza amministrativa in cui abbiamo portato dei risultati molto importanti e di cui andiamo orgogliosi – ha detto Conte, parlando dell’alleanza stretta tra il suo partito e il governo cittadino di centrosinistra –. Certo, in questo senso è stata anticipata una traiettoria, ma siamo fieri dei progetti che abbiamo portato avanti a Pesaro e nel campo della sostenibilità ambientale, nel campo dell’innovazione ed anche culturale. E’ importante proseguire questo dialogo, ovviamente con rispetto reciproco e pari dignità. Se ragioniamo in prospettiva nazionale – aggiunge – è chiaro che dobbiamo costruire una alternativa forte alla destra, ma non basta dire la parola unità o dire che ci si presenta insieme, è necessario riempire un progetto con contenuti e idee condivise da portare avanti".

Il segretario del Movimento 5 Stelle si è soffermato poi sul decreto Superbonus, tema della giornata: "Ancora una volta – ha detto Conte – il governo non tiene conto dei danni che sta facendo a famiglie e imprese. Ormai è una costante e per fare solo un altro esempio, basta pensare agli extra profitti delle banche, dove il Governo non è riuscito e non riesce a prendere un euro, quando ci sono tantissime famiglie in difficoltà". Conte si è soffermato poi sulle elezioni europee che si terranno sempre l’8 e 9 giugno: "Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle ci saranno delle sorprese – ha detto in merito alle possibili alleanze che stringerà il suo partito in Europa –. Certo è che avremo un gruppo di europarlamentari che saranno determinati per una svolta verso la pace, che contrasteranno la corruzione in tutti i livelli e che si batteranno per completare e continuare con una transizione verde, senza però pesare con i costi sulle famiglie e sulle imprese. Vogliamo un’Europa contro l’austerity – ha detto il segretario del Movimento 5 Stelle – che riconosca a tutti i pieni diritti".

E sullo stop dell’Agcom del confronto Meloni-Schlein sulla Rai, il leader del Movimento 5 Stelle aggiunge: "La Rai non ci ha fatto una bella figura perché con questa proposta si è tentata una polarizzazione in un sistema elettorale che invece è un proporzionale puro e dove ogni forza corre per sé. Per questo ho accettato invece il confronto televisivo proposto da Mentana, a cui sono state invitate tutte le forze politiche – spiega –. Ora bisognerà vedere se Giorgia Meloni accetterà anche questo confronto".

Al termine del suo intervento, oltre a tutti i candidati del Movimento 5 Stelle dei Comuni di Pesaro, Fano, Urbino e Vallefoglia, Giuseppe Conte ha incontrato anche il candidato di centrosinistra a sindaco di Pesaro, Andrea Biancani.