Conti a rischio per Interquartieri e Federiciana Maggioranza in tilt, affondo dell’opposizione

FANO

Il rischio default per il Comune, a causa di Interquartieri e biblioteca Federciana per i quali si dovrebbero spendere 36 milioni di euro, manda in tilt la già divisa maggioranza. Le forze del centrosinistra sono state convocate per domani sera dal sindaco Massimo Seri, appena rientrato da Sarajevo e in procinto di ripartire per la Georgia, in un confronto che si preannuncia ad alta tensione. Una maggioranza necessaria dopo che nella giunta di martedì sera il dirigente ed ex capo di gabinetto Pietro Celani ha messo in guardia la giunta dai rischi finanziari nell’impegnarsi economicamente su Interquartieri (25milioni) e Federiciana (10 milioni 500mila euro). Progetti oggetto della modifica del bilancio di previsione in discussione nel consiglio comunale di martedì.

"Non era mai accaduto – commenta Tiziano Busca del Psi – nella storia amministrativa fanese che il Comune dovesse essere salvato da un dirigente che, avendo ben capito quanto sta accadendo ha preso carta e penna e detto ai ‘cercatori di selfie e distributori di rendering’, chiamati anche assessori, signori ‘Game Over’: il fallimento politico è certificato dal tecnico e più alto dirigente del Comune". E ancora Busca: "Dalla vicenda Wider, alla variante di Centinarola, al sottopasso in viale Cairoli, alla inascoltata posizione di fermarsi sulla strada di Gimarra, alla variante del Prg, si assiste ad autoreferenzialità e supponenza".

Per ridurre l’indebitamento del Comune, torna l’ipotesi di dirottare sul progetto della nuova biblioteca una parte delle risorse messe da Terna, circa 12 milioni di euro, a compensazione di Adriatic link. Risorse che potrebbero essere così suddivise: 4 milioni a Carrara, 4 a Metaurilia e 4 per la Federiciana. Fratelli d’Italia, attraverso la coordinatrice Loretta Manocchi, fa sapere "di essere pronta a chiedere l’intervento del Prefetto per commissariare la città e salvaguardare i conti pubblici. Dopo aver ridotto la città un colabrodo per le omesse manutenzioni di strade, immobili, strutture, la giunta tenta il ko alla città e Seri rischia di passare alla storia come il sindaco che farà fallire il Comune".

Non vuole neppure sentir parlare di rischio finanziario per il Comune il consigliere di Azione, Stefano Marchegiani: "La priorità – dice – è mettere in sicurezza il bilancio comunale". Per M5S "il parere del dirigente Celani mette una pietra tombale su questa storia. Se i consiglieri hanno un minimo di responsabilità, non potranno fare altro che bocciare una maxi variazione di bilancio che, secondo il dirigente, porterebbe il Comune al default, mandando alle ortiche una lunga tradizione di prudente gestione finanziaria e tagliando scelleratamente i servizi offerti ai cittadini, compresi quelli più fragili, in una fase di difficoltà socio-economica".

"L’ostinazione paranoica del Pd e – aggiunge il segretario della Lega, Alessandro Brandoni – l’inconsistenza politica del sindaco hanno portato verso questo splendido risultato: perdere i 20 milioni di fondi statali, che potevano essere usati per la viabilità verso il nuovo casello, oppure indebitare mortalmente l’ente per realizzare un progetto inutile e disastroso. Quello che si sta consumando è il fallimento di un sindaco, una giunta, una maggioranza".

an. mar.