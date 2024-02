Contributi a chi elimina le barriere

Contributi da 2.500 euro e anche oltre per i privati che intendono eliminare le barriere architettoniche nei loro edifici. Il Comune di Colli al Metauro ha pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande volte a ottenere aiuti economici per rendere più fruibili le abitazioni a chi ha disabilità motorie. Il contributo può essere pari al 100% della spesa se l’ammontare della stessa é fino a 2.582,28 euro, con un aumento del 25% dell’importo pagato se compreso fra i 2.582,28 e i 12.911,42 euro; e un incremento del 5% per lo step successivo fino ai 51.645 euro.

s.fr.