Coop Labirinto: doppia conferma

Eletto il nuovo consiglio di amministrazione della cooperativa sociale "Labirinto", che ha nominato presidente e vice-presidente Davide Mattioli e Anna Maria Di Gregorio, in carica per il prossimo triennio. Il bilancio al 31 dicembre 2022 della coop sociale ha rilevato una crescita del fatturato del 10% e una situazione economico-finanziaria in sostanziale pareggio. Entrambi i bilanci sono stati approvati con voto unanime dall’assemblea composta da 482 soci. Confermato il Collegio Sindacale formato da: Giampaolo Marinelli, Presidente del collegio, Daniela Costantini e Pietro Cimarelli, sindaci effettivi, Ivan Battaglia e Flavio Cavalli, sindaci supplenti. Il consiglio di amministrazione è composto da Michela Brunetti, Marta Cecconi, Elena Cesaroni, Annamaria Di Gregorio, Valeria Galeazzi, Davide Mattioli, Luca Pazzaglia, Giorgia Percetti, Andrea Zucchi.