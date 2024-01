Coppa Italia di C: ok Lucchese e Rimini Ieri si sono disputate le semifinali di andata della Coppa Italia di C. La Lucchese ha vinto 1-0 contro il Padova, mentre il Rimini ha superato il Catania con lo stesso risultato. Gare di ritorno il 28 febbraio. Inoltre, ci sono stati alcuni movimenti di mercato tra le squadre.