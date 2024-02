Cornacchini: "Mancini e Serges ok. Ma l’assenza di Tomassini peserà"

Ancora una domenica, la seconda consecutiva, con il Fano spettatore che guarda giocare gli altri per via dei rinvii causa il Torneo di Viareggio. Soprattutto guarda la classifica e i risultati degli avversari più diretti nella lotta per non retrocedere. Per fortuna delle sei squadre di bassa classifica impegnate ieri – oltre al Fano non ha giocato neppure il Matese – solo il Termoli ha vinto, per cui la classifica è rimasta sostanzialmente invariata con i granata che occupano sempre la terz’ultima piazza, ad una sola distanza dalla retrocessione diretta (19 punti contro i 18 del Vastogirardi) e con la quota salvezza che dista ben 9 lunghezze. Un divario difficile da colmare nelle ultime 12 partite che il Fano deve ancora giocare. I granata comunque potranno cercare di rimediare a questa difficile situazione di classifica già fin da mercoledì prossimo quando affronteranno al Mancini il Notaresco nel primo dei due recuperi. Lo potrà fare con tutti gli effettivi disponibili, ad eccezione di Tomassini. "Sì, è vero – conferma mister Giovanni Cornacchini – è tornato anche Mancini dal Torneo di Viareggio per cui ci siamo tutti. Sono dispiaciuto per Tomassini, la cui assenza ci peserà, ma vedremo come rimediare meglio che sia possibile". Nell’ultima gara il suo posto era stato preso dal croato Dubaz e probabilmente si continuerà su questa strada. Nel gruppo anche Giuseppe Serges, un esterno alto che tra infortuni e ricadute quest’anno non ha ancora mai giocato in questo torneo (solo in Coppa Italia). Stante la penuria di attaccanti in casa granata, e con la ricerca di una punta che si fa estremamente complicata ogni giorno che passa, il ritorno di Serges potrebbe fare molto comodo mister Cornacchini. "Serges è uno che sa giocare al calcio – ha detto l’allenatore fanese – e sicuramente il suo recupero potrebbe farci molto comodo, anche perché potrebbe giocare da seconda punta. Vedremo quando sarà pronto". Oggi pomeriggio l’Alma torna in campo per allenarsi. Due giorni di preparazione in vista del match col Notaresco che ci si augura segni una svolta.

s.c.