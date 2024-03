Corsa playoff, Italservice alle prese con lo Sporting

L’Italservice oggi alle 20,30 è ospite dello Sporting Sala Consilina, diretta concorrente per la corsa playoff. Si gioca al PalaMeridionale di San Rufo. I tifosi biancorossi potranno godersi la sfida in diretta streaming su futsaltv.it. "La partita di stasera arriva a chiusura di un ciclo di due settimane che ci ha visto giocare ogni 3 giorni e quasi sempre con trasferte molto lunghe, a causa delle quali la squadra ha speso molte energie fisiche e mentali – a parlare è il mister del Pesaro Fausto Scarpitti -. Nonostante ciò, grazie anche allo slancio ricevuto dalla bella prova di martedì contro il Ciampino, andiamo alla volta di Sala Consilina con la consapevolezza di poter conquistare un risultato positivo che sarebbe estremamente importante nella corsa verso i playoff". Sulla gara dice: "Si tratta di un impegno duro, considerato che il Sala è tra le squadre più in forma del momento, viene da un importante pareggio in casa del Napoli e recupererà per l’occasione Grasso, Arcidiacone e, credo, Salas". Sulla sua squadra sottolinea: "Noi stiamo, a mio parere, giocando un buon futsal, e lavorando quotidianamente per completare l’inserimento dei quattro nuovi acquisti. Abbiamo cambiato tanto e ringiovanito molto la squadra, ma pur perdendo qualcosa a livello di equilibrio ed esperienza, sono convinto che alla lunga potremo fare ancora meglio che all’andata. Il gruppo è unito e crede fortemente nelle proprie capacità". Sono otto le giornate che mancano al termine della regular season. Il successo, brillante e convincente, maturato contro il Ciampino, ha proiettato l’Italservice, di nuovo, in zona playoff scudetto. Capitan Tonidandel e compagni occupano l’ottavo posto della graduatoria, con 33 punti. Alle loro spalle, in ordine, ci sono Came Treviso a 32 e il tandem Consilina-Pomezia a 31. Davanti al Pesaro, le più vicine sono: Meta Catania con 35 punti e a braccetto Sandro Abate e Feldi con 36. Meta e Sandro Abate giocano contro in questo turno.

Beatrice Terenzi