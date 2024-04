Corsini scende in campo con Fratelli d’Italia

Giovanni Corsini, libero professionista, (foto) volto noto in città perché presidente dell’Ordine dei geometri, ha deciso di scendere nell’agone politico: alle prossime amministrative sarà candidato nella lista di Fratelli d’Italia, coalizione di centrodestra con Marco Lanzi sindaco. A Corsini abbiamo chiesto le ragioni della discesa in campo: "Nessuna ideologia, ma è necessario cambiare strategia per ammodernare e migliorare la visione urbanistica della città – osserva Corsini –. Come gli altri ordini professionali del settore (architetti, ingegneri...), negli ultimi 20 anni, abbiamo sempre risposto alle richieste di collaborazione dell’amministrazione comunale. Ma mai le nostre osservazioni per modificare le norme tecniche di attuazione sono state accolte e considerate: abbiamo sempre trovato un muro di gomma. E’ legittimo pensare che allora ci sia la volontà di non ascoltare. E’ ora di cambiare strategia".