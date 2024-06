"Così rilanciamo la Contessa, arteria chiave"

Il rilancio di un’arteria cruciale. Per le comunicazioni. Per il turismo. E per l’economia. Nella sede dell’Enit, Agenzia Nazionale per il Turismo, Confcommercio Marche Nord e Confcommercio Umbria - Gubbio presentano il nuovo programma di rilancio della strada statale 452, da sempre il percorso più breve per collegare le due regioni. E sostenere così le imprese turistiche danneggiate durante gli 8 mesi della sua chiusura. Oggi, alle 11, saranno presenti Amerigo Varotti (direttore Confcommercio Marche Nord), Barbara Marcolini (vicepresidente Confcommercio Marche Nord), Barbara Marsili (presidente Confcommercio Umbria Gubbio) e Ivana Jelinic (amministratore delegato Enit). Un’antica unità territoriale, due regioni, una strada storica. La cui riapertura è tutta da celebrare con un progetto turistico ad hoc. ’Contessa: una porta tra terra e mare è un programma di marketing territoriale messo a punto da Confcommercio Marche Nord e Confcommercio Umbria – Gubbio, realizzato grazie al contributo del Comune di Gubbio, dell’assessorato regionale al turismo dell’Umbria e della Camera di commercio dell’Umbria per valorizzare le aree attraversate dalla SS 452, più nota come Strada della Contessa e cioè l’arteria che collega Gubbio e il nord est della regione verde con le Marche e la provincia di Pesaro e Urbino. La cui chiusura di 8 mesi, dal 17 aprile al 18 dicembre 2023 per importanti interventi strutturali, ha pesantemente penalizzato le attività ristorative e turistiche della zona, con perdite nella sola provincia di Pesaro e Urbino di oltre il 10% del fatturato, pari a circa 2 milioni di Euro. Da qui la necessità, con la stagione estiva alle porte, di un progetto di rilancio. Da articolare in tre filoni fondamentali, legati alla storia e alla cultura dei territori confinanti delle due regioni: e cioè enogastronomico, storico-rinascimentale e archeologico.

Nascono così, nel segno di una sinergia tutta umbro-marchigiana, i Menu della Contessa, circuiti enogastronomici dedicati alla scoperta di ristoranti e prodotti del territorio a cavallo tra Umbria e Marche. Previsti da metà giugno a metà settembre anche i Week Gastronomici d’(A)Mare: durante i quali ristoranti della costa di Pesaro, Fano, Marotta e Gabicce Mare aderenti proporranno, in giorni concordati, menù di pesce o carne ad un prezzo speciale. Ma anche i percorsi dedicati ai Montefeltro e ai Della Rovere, signori di queste terre: tra i tanti, Pedalando nella terra del Duca, una serie di itinerari ciclo turistici tra Urbino, Gubbio e Pesaro, e quello che dall’Umbria conduce a Mondavio, dominata dalla mole della Rocca roveresca.