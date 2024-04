Costruire la discarica, un tema che divide

Ai giorni nostri, i problemi ambientali sono tanti e uno di questi è sicuramente l’inquinamento causato dei rifiuti, bisogna smaltirli e riciclarli, così Marche Multiservizi ha deciso di costruire una discarica nel comune di Petriano per la gestione dei rifiuti della nostra zona.

La discarica avrà la superfice totale di 268.000mq e sarà collocata a Riceci, una località a poco più di 2Km di distanza da Gallo, frazione del comune di Petriano, appunto. Questa dovrebbe servire a contenere e smaltire rifiuti speciali e non pericolosi ma, nonostante ciò e comprensibilmente, non c’è stata l’approvazione dei cittadini. I motivi per cui la popolazione non accetta questa costruzione riguardano i potenziali rischi per la salute e per l’ambiente; l’eventuale impedimento dello sviluppo del territorio in un’ottica sostenibile; una probabile svalutazione economica del luogo; e la possibilità che questa possa diventare la discarica principale del centro Italia.

I cittadini hanno dato vita a varie pagine sui social per manifestare apertamente il loro dissenso, a numerose manifestazioni e marce sul posto, e ad alcune petizioni che hanno raggiunto un alto numero di firme. C’è stato anche un incontro con il presidente della Provincia Paolini, il quale ha espresso di essere contrario alla costruzione della discarica; insieme a lui tanti altri personaggi pubblici e famosi hanno preso parte a questa lotta, mettendoci la faccia e appoggiando i cittadini della zona, per altro bellissima dal punto di vista paesaggistico, che verrebbe oltre tutto deturpata.

Nessuna decisione è stata presa in modo definitivo e le due parti vanno avanti con questo conflitto da più di un anno.

L. Carloni, M. Ranocchi,

G. Cecchini, E. Gamboni

Classe 2ª D