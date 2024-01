Crolla intonaco sui banchi. Sfiorato bambino, panico

di Anna Marchetti

Crolla una pezzo di intonaco di almeno 40 centimetri nella IV A della scuola primaria Gentile: nessun ferito, ma un bimbo è stato sfiorato al ginocchio, per fortuna senza conseguenze, a parte la tanta la paura, non solo tra gli alunni, ma anche tra le maestre. E’ accaduto intorno alle 12 di ieri mattina, i bambini hanno cercato protezione sotto i banchi anche perché in un primo momento si è pensato ad una scossa di terremoto. Tanto spavento anche per le altre classi che prima hanno sentito il forte rumore provocato dal distacco, poi le grida di paura dei bimbi della IVA. In allarme i genitori della IV A e della IV B e cioè delle aule che si trovano al primo piano della scuola, direttamente interessate dalle infiltrazioni d’acqua che già si erano manifestate la scorsa estate.

"Siamo preoccupati e arrabbiatati" affermano alcune mamme: "Lo scorso anno abbiamo inviato una serie di Pec al Comune per segnalare le criticità dell’edificio. In più occasioni abbiamo chiesto di essere aggiornate sullo stato dei luoghi, di disporre della eventuale relazione tecnica redatta dopo i sopralluoghi e di essere messi a conoscenza dei lavori da effettuare ed effettuati. Richieste che non hanno trovato alcun riscontro, anzi siamo state trattate come le solite madri ansiose e poco fiduciose nei confronti della scuola e dell’amministrazione comunale". Aggiungono: "Dal Comune abbiamo ricevuto una sola, sintetica comunicazione ufficiale, a maggio scorso, nella quale ci assicuravano della staticità dell’edificio". Alla luce di quanto accaduto ieri, i genitori per mandare a scuola i bambini con serenità pretendono certezze sulla sicurezza degli ambienti.

"Seppure l’episodio è circoscritto a un’unica aula – fanno sapere dal Comune – si è condiviso di procedere a un’azione di controllo estesa a tutto il piano così da poter consentire un rientro in piena sicurezza e serenità per gli studenti, gli insegnanti, il personale ausiliario e le famiglie. Nel frattempo le bambine e i bambini delle tre classi del primo piano saranno ospitati in altre aule disponibili all’interno della struttura scolastica. Si sta già programmando un intervento volto a garantire, con una controsoffittatura degli spazi, la totale sicurezza, oltre che il decoro, delle aule potenzialmente interessate". Decisioni prese dopo il sopralluogo congiunto del Comune e della dirigenza scolastica per verificare quanto accaduto. "Il distacco – aggiungono - è avvenuto in una zona dove era stata eseguita una precedente riparazione e il fatto sembra imputabile a una presenza occulta di umidità. In via cautelativa è stato interdetto l’uso temporaneo del corridoio e delle quattro aule al primo piano".