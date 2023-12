Crolli a Fiorenzuola: "Colpa anche dell’incuria"

Tanto soffiò che crollò tutto. Che il gran vento dell’altra notte abbia spezzato e fatto volar via con le lamiere di copertura le travi in legno che sostenevano il tetto dell’ex palazzo Comunale di Fiorenzuola di Focara, non ci vuole poi molto per rendersene conto. Così come non ci vuole molto a constatare la desolazione nel vedere questo edificio così storico ed importante per il territorio di Fiorenzuola e dintorni lasciato all’incuria. E, come se non bastasse, da oggi anche senza tetto! Da decenni da Fiorenzuola ne stanno chiedendo la sua riqualificazione all’Amministrazione Comunale, siano fondi del Pnrr o altri, anche attraverso una interrogazione sottoscritta da molti.

"Riteniamo – fanno sapere da Fiorenzuola - che i vecchi edifici comunali debbano essere conservati e ristrutturati per il bagaglio culturale e storico che racchiudono piuttosto che lasciati andare a qualche asta per il beneficio di qualche privato". Parole al vento e proprio il vento ha fatto volare in aria l’intera copertura del Palazzo danneggiando qualche antenna, il tetto di alcune abitazioni e l’intonaco di alcuni muri per poi abbattersi al suolo a circa 50 metri di distanza.

Il lato fortunato della vicenda è che sia avvenuta di notte, altrimenti si sarebbero forse dovuto registrare cose peggiori. Gli abitanti sono ancora sgomenti, anche furiosi e preoccupati che possa riaccadere. Intanto, in attesa di approfondito sopralluogo, l’interno del castello di Fiorenzuola verrà chiuso al transito pedonale ai non residenti.