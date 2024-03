"Cromie", i colori ma anche la forza della poesia. Augusta Tomassini presenta il suo ultimo libro

Oggi, alle ore 19, nella Galleria degli Specchi dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste, 20, a Pesaro, si presenta il libro: “Cromie“ di Augusta Tomassini, residente a Montefelcino. "Dal 2000 – racconta Tomassini – faccio parte dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in quanto affetta da retinite pigmentosa. Negli ultimi dieci anni ho assunto sono consigliera regionale dell’Uici e commissaria Pari Opportunità della Regione Marche. Mi sono dedicata alla scrittura ed ho pubblicato otto sillogi poetiche. Il mio quarto libro "Mi chiamo per nome", è stato tradotto e pubblicato anche in bilingue italo-spagnolo".