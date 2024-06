Cronisti in classe. Vince la scuola Volponi. Oltre 200 studenti alla festa di chiusura

Erano dodici le scuole medie inferiori della provincia di Pesaro e Urbino a partecipare alla XIX edizione di "Cronisti in classe": Brancati, Campanini, Gaudiano, Leopardi, Manzoni, Pirandello di Pesaro; Mattei di Acqualagna; Marco Polo di Lucrezia; Raffaello Sanzio di Mercatino Conca; Rossini di Montelabbate; Volponi di Urbino e Scuola media di Sant’Angelo in Vado. La scuola media Volponi di Urbino, per la prima volta, è salita sul gradino più alto del podio per la soddisfazione degli insegnanti, degli alunni e soprattutto della preside Maria Lorena Farinelli presente in sala ed osannata da tutti. Il secondo e terzo posto sono andati a due scuole pesaresi, rispettivamente alla Leopardi e alla Gaudiano. I premi speciali a tre scuole della provincia, precisamente alla Raffaello Sanzio di Mercatino, giunta da più lontano; alla Rossini di Montelabbate e alla scuola media di Sant’Angelo in Vado. Alle altre sei scuole sono state consegnate targhe di partecipazione.

Quindi un gran finale il concorso ‘Cronisti in classe’; un successo la premiazione di ieri mattina che si è tenuta all’Auditorium di Palazzo Montani Antaldi, un ritorno alle origini, dove tutto era cominciato 19 anni fa. Oltre 200 ragazzi hanno riempito la sala con il loro vociare, le urla di soddisfazione e tutto ciò che fa da contorno a una giornata diversa dal solito, specie se sul finire dell’anno scolastico. Onore e merito a tutte le scuole per la qualità delle pagine realizzate: e chi stavolta non ha vinto, saprà rifarsi nelle prossime edizioni. La cerimonia è stata condotta dal capocronista della redazione del Carlino Pesaro, Roberto Fiaccarini coadiuvato dai colleghi Elisabetta Ferri e Franco Bertini. Fiaccarini si è complimentato con le scuole ed ha ringraziato i partner che quest’anno hanno sostenuto l’iniziativa: Luca Pieri per Aspes - farmacie comunali di Pesaro e Gabicce Mare; Paolo Benedetti, direttore di Banca di Pesaro; Franco Signoretti di Xanitalia, la Camera di Commercio delle Marche. Un ringraziamento anche ai padroni di casa, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, presente con il presidente Marco Cangiotti. Inoltre ha sottolineato che le 12 scuole hanno confezionato 31 pagine nel corso dell’iniziativa che faranno parte di un inserto speciale (lo pubblicheremo domani).

Tanti i rappresentanti istituzionali presenti: il prefetto Emanuela Saveria Greco; l’onorevole Antonio Baldelli; il questore Francesca Montereali; il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini; i consiglieri regionali, Micaela Vitri e Andrea Biancani, che è candidato a sindaco per il centro sinistra. Presente anche Marco Lanzi, candidato a sindaco per il centro destra. Poi il presidente del Consiglio comunale di Pesaro, Marco Perugini; la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Alessandra Belloni; il maggiore della Finanza, Antonio Manselli; per il Rof, il responsabile dell’ufficio stampa e comunicazione, Giacomo Mariotti.

E’ stata una grande festa con un Auditorium stracolmo; una mattinata che si è conclusa con valanghe di pizzette, tramezzini e bibite a volontà della premiata paninoteca pesarese "Harnold’s" di Patrizio Borchia. Insomma, un bel finale di una bellissima avventura insieme: il Carlino e le scuole medie della provincia. Un connubio che tornerà l’anno prossimo, per la ventesima edizione.

Luigi Diotalevi