Cuccurano ne mette due e alza le braccia al cielo

CUCCURANO: Marinelli, Sorcinelli, Giacomelli, Vampa, Gentili, Urani (41’ st Cerreti), Sabatinelli, (44’ st Pagnetti), Traiani T. (8’ st Matteagi), Sorgente (30’ st Gambelli), Ugolini, (14’ st Giovanelli), Cennerilli. All. Magini

ARZILLA: Guido, Oliva, Galanti, Bertozzi, Bastianoni, Corsini, Tiberi, Spendolini, Lugli, Antinori, Amira. All. Cecchini

Arbitro: Shala di Ancona

Reti: 24’ pt Ugolini, 6’ st Traiani T.

Note: espulsi al 37’ st Bastianoni e al 39’ st Giovanelli

Vittoria all’inglese del Cuccurano, che vola in finale del girone B di Seconda categoria. Meglio piazzati in stagione regolare, i ragazzi di Magini battono l’Arzilla a cui vanno fatti i complimenti per l’annata grazie alle reti, una per tempo, di Ugolini e Tommaso Traiani. Da segnalare che nel recupero si è verificato un grave infortunio per il giocatore del Cuccurano Riccardo Gambelli. Gioco sospeso per circa 30 minuti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Auguri di pronta guarigione.