Cultura a Fermignano, “Luoghi comuni“ compie dieci anni

L’associazione culturale Luoghi comuni compie 10 anni e festeggia con quattro eventi, spalmati su sei mesi, tra aprile e ottobre. Fondata a Fermignano da Alice Toccacieli e Yuri Ponzo, nel 2014, si occupa di arti performative e teatro di comunità, cercando di costruire relazioni di prossimità e buon vicinato sul territorio.

Ospiti di questo lungo compleanno saranno tre artiste con cui l’associazione incrocia traiettorie e percorsi di ricerca: Nicoletta Fabbri, Emanuela Dall’Aglio e Patrizia Menichelli. Si comincia oggi con Fabbri, alle 21, nel Museo dell’Architettura. Autrice e attrice, terrà una lettura scenica di “Cosa dire di me, modestissima attrice - Cronache, confessioni e memorie di e su Teresa Franchini“, prodotto dalla Compagnia “Le belle bandiere“, di cui fa parte insieme a Elena Bucci e Marco Sgrosso, in collaborazione con Biblioteca Antonio Baldini Santarcangelo di Romagna. Domani (ore 18-21.30) e domenica (ore 10-13 e 15-18), sarà poi alla guida di “Sconfino nel blu dipinto di blu“, laboratorio di teatro e arti varie aperto a tutti, nella sede di Indipendance (via Annibal Caro, 1). Poi si passerà all’8 e 9 giugno, con Dall’Aglio. Artigiana della scena, costumista, scenografa, autrice e vincitrice di prestigiosi premi (Ubu Migliori costumi 2012 e 2021), darà vita a laboratorio erotico-comico di teatro di figura, costruzione e movimenti di pupazzi, ispirato al proprio corto teatrale “Luminosi“, nella sede di Independance.

Infine, a ottobre arriverà Menichelli, direttrice artistica e cofondatrice di Arcadia Ars In - APS, formatrice, costumista, scenografa e performer, la cui presenza sarà inserita in una rassegna di incontri, laboratori e festeggiamenti intorno alle pratiche di teatro di comunità che Luoghi comuni mette in campo dal 2014, in dialogo con altre realtà che si muovono su terreni affini (Tavolo del Teatro sociale delle Marche).

n. p.