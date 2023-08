Cultura e divertimento Ecco il menù di oggi

Cosa fare oggi a Pesaro a Pesaro e dintorni:

Pesaro

*Reading letterario alla biblioteca San Giovanni "Per terra e per mare" di Francesca Giommi e Loris Ferri, alle 21.

*Mercatino dei libri alla biblioteca San Giovanni durante gli orari di apertura.

*Fuori Festival alle 18.30 in Galleria Rossini.

*Nel cortile di Palazzo Mazzolari Mosca alle 21 si svolgerà il concerto lirico dedicato al maestro Salvatore Sassu, in caso di maltempo verrà spostato alla Chiesa dell’Annunziata.

Monteciccardo

*Al Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo alle 21, appuntamento con le atmosfere underground milanesi create da Odo.

Auditore

*Nuovo appuntamento con il festival ‘#Piazze’. Presso la Piazzetta della Torre di Auditore, in scena alle 21 lo spettacolo "La Ridiculosa Commedia" della compagnia I Nuovi Scalzi.

Fossombrone

*Mostre diffuse "The Ring", visitabili unitamente alla Casa museo-Quadreria, dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato e domenica dalle 15.30 alle 18.30. Dalle 15 alle 18, alla Quadreria Cesarini workshop "What the future wants".