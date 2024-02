Cultura e enogastronomia a Pergola, l'iniziativa 'Cosa c'è Dop' promuove l'eccellenza del territorio

Fa tappa a Pergola, al ‘Mai dire Bar’ di Nicola Andreoli, oggi, ‘Cosa c’è Dop’, l’iniziativa che promuove la cultura e l’enogastronomia del territorio, legata a ‘Pesaro capitale della cultura 2024’. L’appuntamento è per le 12 e vedrà la presenza del sommelier Ais Raffaele Papi. "Ho servito il caffè a tre generazioni, essendo dietro al bancone da quando ho 19 anni - osserva Nicola Andreoli -. Conoscendo le colazioni ‘toste’ fatte di caffè molto corretti e quelle odierne sicuramente più salutistiche. Ma – puntualizza -, è nell’innovazione dei brunch, degli aperitivi che mi sento a mio agio, per attirare i ‘bar lovers’ vicini e lontani curiosi di saperne di più". Ed è per questi clienti che Nicola ha deciso di essere anche un ambasciatore delle eccellenze di ‘Pesaro Capitale della cultura 2024’.