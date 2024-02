Cultura, la Regione paga . Ma è lite Ricci-Marchionni

Ieri il Comune,a bilancio, ha acquisito gli ultimi 500mila euro sul milione totale di contributo regionale per Pesaro, Capitale. Lo scontro è avvenuto in Consiglio tra il sindaco Ricci e la consigliera all’opposizione, Giulia Marchionni. "La Regione ha fatto il minimo sindacale – ha polemizzato Ricci –. Il grande “spot” di Sanremo durante la finale del Festival è stato per noi gratis, grazie all’accordo quadro con la Rai. Quei 30 secondi, in prima serata, con 18 milioni di telespettatori, hanno avuto un valore economico superiore a quello che ci ha dato la Regione per un anno. Popsophia e UlisseFest, migrando ad Ancona, hanno preso una decisione legittima. Ho il naso lungo: verificheremo quanti soldi hanno avuto per il 2024 dalla Regione, rispetto al 2023 le due manifestazioni". Fulminea Marchionni: "Basta. Anche noi verificheremo se i Comuni tratti dentro al progetto 50x50 hanno avuto almeno un euro di sostegno dal team di Pesaro Capitale o almeno un beneficio. Se il carnet degli eventi è così intenso, allora utilizzate il palco in Piazza è troppo spesso vuoto. Perché la cittadinanza a Bagnaia, il 1 marzo, non la diamo dentro l’auditorium Scavolini se questo sarà inaugurato il 29 febbraio?". s.v.r.