Cuore a mille per il kolossal targato Baglioni

di Claudio Salvi

Comincia a battere forte il cuore dei fan di Claudio Baglioni che domani sera (ore 21), si esibirà alla Vitrifrigo Arena per la prima data del suo aTuttoCuore tour 2024. Un ritorno a Pesaro per il cantante romano che negli ultimi vent’anni si è già esibito nell’astronave in almeno 4 occasioni. Sarà il primo grande evento dal vivo di Pesaro Capitale italiana della cultura che in quello stesso spazio ospiterà, a distanza di un giorno, il presidente della Repubblica Mattarella. E infatti la produzione di questo nuovo e complesso spettacolo multimediale è già alla Vitrifrigo Arena da lunedì per mettere a punto tutti i momenti di uno spettacolo grandioso che ha già avuto il suo debutto nel 2023 con una quindicina di date lungo lo stivale. Una pausa di quasi tre mesi ed ora è tutto pronto per una serie di nuovi concerti.

Pesaro è stata scelta come data di debutto per questo nuovo show della durata di oltre due ore che presenterà ben 38 canzoni tratte dal suo enorme repertorio. A condire le canzoni iconiche del cantautore romano troveremo coreografie, costumi straordinari, proiezioni e luci, tante luci. Un tour di 25 concerti che toccherà i principali palasport italiani e che si inserisce a buon diritto tra una delle più grandi produzioni in giro per il Paese. Del resto i numeri parlano chiaro. Con Baglioni sul palco ci saranno 21 polistrumentisti della band-orchestra di Paolo Gianolio e 80 tra coristi, ballerini e performer (28, tra cui alcuni esordienti, provengono dall’Accademia Internazionale del Musical). "aTuttocuore" è un progetto visionario, strabiliante, ideato, progettato e realizzato con Giuliano Paperini che ne cura direzione artistica e regia teatrale.

"Lo spettacolo – si legge nelle note di sala – è un rock-opera-show ambientata in un futuro a-temporale, con citazioni che partono dalla notte dei tempi per muovere fino a epoche futuribili. Tutto, sul palco e intorno al palco, è ricerca di bellezza. La musica, innanzitutto, grazie a una scaletta con 38 successi senza tempo. Ma bellezza sono anche le coreografie, i 550 costumi originali, disegnati e realizzati appositamente per questi live, i movimenti scenici, la statuaria fisicità dei ballerini, l’energia e vitalità dei performer, le proiezioni e gli spazi e i tagli di luce creati dai 450 corpi illuminanti programmati dal light designer Ivan Pierri. Sull’immenso spazio scenico 3D, nel quale tutte le dimensioni – orizzontalità, verticalità, profondità – vengono esplorate ed esaltate, la narrazione fonde i linguaggi del cinema e del teatro. I biglietti per lo spettacolo (da 39 a 98 euro), sono ancora disponibili nelle prevendite online, in quelle abituali e ai botteghini della Vitrifrigo Arena.