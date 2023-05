Cure palliative pediatriche: iniziativa in città

Il Giro d’Italia delle cure palliative pediatriche fa tappa a Pesaro. L’appuntamento è per domenica alle 9 in piazzale Europa, Baia Flaminia, da cui partirà la cilopedalata di sensibilizzazione, adatta a piccoli e grandi (partecipazione gratuita). Organizza la Fondazione Maruzza, impegnata, da oltre 20 anni, nel campo della terapia del dolore e delle cure palliative pediatriche per i minori affetti da malattie inguaribili, insieme a Fondazione Wanda Di Ferdinando, UISP Marche, Uisp Pesaro, CSV Marche e Comune di Pesaro. "Dopo il grande successo dello scorso anno – scrivono le associazioni –, l’edizione 2023 si sta dimostrando ancora più densa di avvenimenti con oltre 40 eventi in programma e un unico obiettivo: promuovere la conoscenza delle cure palliative pediatriche presso la cittadinanza e sensibilizzare i professionisti sociosanitari e le istituzioni sul tema, al fine di rendere operative tutte le regioni italiane".

Tutti gli eventi e le iniziative sono disponibili su https:www.girocurepalliativepediatriche.it. Dicevamo della tappa pesarese: dopo il ritrovo alle 9 in piazzale Europa, si partirà alle 9,30 e, attraversando la città, si arriverà fino all’area floristica 106 “Sotto il monte Ardizio“ per poi tornare indietro (entro le 12 – previsto un ristoro). L’evento, inserito tra gli appuntamenti del Simposio degli Stili di Vita sostenibili, è completamente gratuito e accessibile a piccoli e grandi. Necessaria la registrazione ([email protected] o su eventbrite). Il 10 giugno è previsto un secondo appuntamento a Fano. Per informazioni sulla Ciclopedalata per tutte e tutti del 28 maggio a Pesaro: 0721 371516 [email protected]