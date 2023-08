Da Bonaccini a Nardella Festa dell’Unità: il Pd a tutto campo

Tutto pronto per la Festa dell’Unità di Vallefoglia, edizione 2023: tre giorni di dibattiti, approfondimenti e musica dal vivo per la comunità. Tornata lo scorso anno dopo 10 di assenza, la festa organizzata dal Partito Democratico avrà luogo al Parco Guido Volponi di Montecchio, adiacente alla chiesa, da domani a domenica. Rappresentati politici e personaggi di rilievo discuteranno di tematiche attuali e rilevanti in cinque diversi conferenze, alle quali seguiranno esibizioni orchestrali in tutte e tre le sere, dando anche la possibilità di cenare con pietanze fatte in casa. Si inizia domani intorno alle 18.30 con i saluti istituzionali. Il segretario comunale del Pd Gianluca Vichi e le segretarie provinciale e regionale Rosetta Fulvi e Chantal Bomprezzi anticiperanno il primo evento. Dalle 18.45 Stefano Bonaccini, presidente dalla Regione Emilia-Romagna e presidente del partito, dialogherà con il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli nel dibattito "Prospettive per un Pd forte e popolare". Dalle 21 musica e divertimento con l’orchestra Athos & Mancini. La serata di sabato prevede in apertura alle 18.30 l’incontro "Sanità allo sbando".

Si tratterà il tema della salute in compagnia dei consiglieri regionali Micaela Vitri, Maurizio Mangialardi e Andrea Biancani. Per il secondo appuntamento, alle 20.30, saranno attesi altri ospiti: l’europarlamentare Camilla Laureti, il sindaco di Firenze Dario Nardella e l’ex membro della Camera dei deputati della Repubblica Roberto Rossini, che intavoleranno una discussione su politiche europee e salario minimo. A partire dalle 21.30 si balla con l’orchestra La Tradizione. "I cambiamenti climatici e la tutela del territorio" è, invece, il titolo del dibattito che darà il via all’ultima serata di Festa dell’Unità. Interverranno il deputato Augusto Curti e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (ore 18.30). A seguire, si tratterà la tematica dell’istruzione nella conferenza dal titolo "Scuola e Università: due pilastri sociali", con Irene Tuscia, Segretaria generale provinciale Flc Cgil; Irene Manzi, deputata e membro della segreteria nazionale del Pd con deleghe a scuola, istruzione, educazione nell’infanzia e povertà educativa; e Mattia Santarelli, componente della segreteria regionale del Pd con delega ai rapporti con le associazioni studentesche e diritto allo studio. Chiude la serata e la Festa dell’Unità di Vallefoglia 2023 l’intrattenimento musicale dell’orchestra Alessandro Mangani.

Lucia Arduini