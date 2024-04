Da domani e fino al 30 irrompe con le sue note il Rossini Jazz Festival

Torna domani e martedì il Rossini Jazz Festival, rassegna ideata e curata dalla Scuola di Jazz del Conservatorio Rossini. Ancora una volta docenti e studenti si ritroveranno sullo stesso palco in occasione dell’International Jazz Day proclamato dall’Unesco nel 2011. Ospitato nel Salone nobile di Palazzo Gradari, il Festival proporrà un intenso programma sul tema della composizione nel jazz. L’inaugurazione del Festival (domani ore 11) sarà affidata a Vincenzo Presta e a Massimiliano Rocchetta con una conferenza-concerto dedicata alla sonorizzazione della parola nel genere canzone; nella matinée di martedì (ore 11) Gian Marco Gualandi spiegherà il linguaggio della big band. I concerti pomeridiani (ore 16.30) vedranno un susseguirsi di strumenti e varie tipologie di ensemble focalizzati sulle composizioni di studenti e docenti della Scuola di Jazz. A guidare l’esplorazione della creatività musicale saranno a turno i docenti della Scuola – Gian Marco Gualandi (composizione), Mauro Campobasso (chitarra), Daniele Mencarelli (basso elettrico), Alessia Obino (canto), Massimiliano Rocchetta (pianoforte), Lorenzo Tucci (batteria) – ciascuno con la specificità del proprio strumento ma accanto e insieme agli altri. Tra gli studenti voci già note, come Arianna Cleri, o emergenti, come il batterista Marco Agostini e il bassista Nicolò Fertili, vincitori di borsa di studio al Berklee College of Music di Boston. Infine un evento speciale: il Late Night Show. In collaborazione con Pesaro Jazz Club, alle ore 22 al Grà di Palazzo Gradari una jam session che vedrà la Scuola di Jazz del Rossini ‘duellare’ con i jazzisti pesaresi. Martedì, in occasione dell’International Jazz Day, il Festival si concluderà con una serie di combo e con un ospite di eccezione: Massimo Morganti, arrangiatore e star italiana del trombone tra i più apprezzati sul territorio. Ingresso libero.

ma.ri.to.