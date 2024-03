Da Fermignano l’urlo per la pace:: "Fermatevi, basta con la morte"

Nell’ultimo consiglio comunale di Fermignano, un documento proposto dal consigliere Othamane Yassine (foto) ha raccolto l’unanimità per dire basta alle guerre in corso. "In particolare nei primi 100 giorni dal conflitto in Palestina e nei territori occupati si contano 370 scuole danneggiate o distrutte a Gaza (dati Unicef), 94 ospedali e strutture sanitarie attaccate a Gaza (dati Oms) ma soprattutto decine di migliaia di vittime". Per questo, l’assise ha approvato all’unanimità la proposta di cessate il fuoco immediato in Palestina, Cisgiordania e Libano per ragioni umanitarie e violazione dei principi costituzionali e valori della carta dei diritti fondamentali dell’uomo dell’Unione Europea, oltre alla liberazione dei civili nelle mani Hamas e la condanna dei fatti del 7 ottobre 2023. "Per le bambine e i bambini che sono sopravvissuti a tutto questo, le conseguenze psicologiche e la totale devastazione delle infrastrutture, tra cui case, scuole e ospedali, hanno spento la speranza nel futuro. Oltre il 40% delle persone uccise a Gaza dall’inizio dell’escalation di violenza nei territori palestinesi occupati sono minori - spiega Yassine -. Chi si è salvato è stato costretto a fuggire senza un posto sicuro dove andare". "Il documento portato in Consiglio verrà trasmesso anche agli altri Consigli comunali, e al Consiglio della Regione Marche e alla Presidenza del Consiglio di Stato. "Tutti richiedano il cessate il fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi civili di Israele", ha aggiunto il vice sindaco Alessandro Betonica.

fra. pier.