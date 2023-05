Da Klagenfurt a Fano per studiare la Didattica Prof e universitari a lezione dal preside Giombi

Docenti e studenti universitari austriaci a lezione dal preside Giombi. Il liceo Nolfi-Apolloni ha ospitato un gruppo di docenti e studenti, circa 20 persone, del Dipartimento di Romanistica dell’Università di Klagenfurt (Austria) che studiano lingua e cultura italiana e didattica delle lingue, sotto la guida della professoressa Cristina Gavagnin dell’Università di Klagenfurt. "Il gruppo sta trascorrendo una settimana nelle Marche - si legge in una nota del Nolfi-Apolloni - per costruire collaborazioni in ambito scolastico". Dopo una serie di scambi culturali con il liceo europeo Foscarini di Venezia, il gruppo ha partecipato a una lezione sul sistema scolastico italiano (tenuta dal preside Samuele Giombi) e sull’organizzazione del liceo Nolfi Apolloni in particolare (con la guida della docente di tedesco, Laura Rivelli) interagendo in diverse classi dell’indirizzo linguistico.