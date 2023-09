Da oggi a fine settembre vietato raccogliere tartufi a Apecchio

A partire da oggi e per quasi un mese nelle Marche sarà vietato andare a tartufi. Si potrà nuovamente farlo dall’ultima domenica di settembre fino al 20 gennaio del 2024 e qui c’è la novità, perché fino a due anni fa era possibile andare alla cerca e raccolta di tartufi solo fino al 31 dicembre. Praticamente i tartufai hanno avuto 20 giorni in più di tempo per dedicarsi alla loro professione ma la cosa non sembra che gli sia piaciuta perché la proroga minerebbe a loro avviso l’ecosistema della riproduzione del fungo ipogeo.

"Confermo – spiega il tartufaio Gabrio Bagiacchi – si mina la riproduzione della specie, andava mantenuta la chiusura stabilita a fine dicembre". Comunque stando ai tartufai più anziani quella di quest’anno potrebbe essere un’ottima stagione in termine di raccolta perché ha piovuto abbastanza nei mesi di maggio e giugno e ad agosto sono arrivati (non dappertutto) gli acquazzoni. Intanto ci sono le date e il programma delle tradizionali Fiere e Mostre del Tartufo, in modo particolare quello bianco pregiato (il Tuber Magnatum Pico). Ad aprire le kermesse autunnali come ogni anno sarà Apecchio, che nello specifico presenterà il 29, 30 e 1 ottobre la 41ª Mostra Mercato del Tartufo. Non mancherà per l’occasione l’aperura delle tradizionali Cantine del centro storico.

Già è trapelato anche il nome di Re Tartufo 2023 che per l’occasione sarà una regina, infatti sul palco di via Garibaldi sarà incoronata la famosa cantante Orietta Berti che per l’occasione delizierà il pubblico con le sue canzoni. Ad Acqualagna si terrà invece, nei giorni 28, 29 ottobre e 1, 4, 5, 11, 12 novembre 2023 la 58° Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Tra i più importanti appuntamenti del settore a livello internazionale, la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco può vantare un’offerta ampia e innovativa: all’eccellenza del tartufo (sia dal punto di vista commerciale che gastronomico) si uniscono le altre preziosità italiane attraverso un calendario ricco di eventi, performance gastronomiche e culturali, super ospiti del mondo dello spettacolo insieme ai Maestri che hanno fatto grande la cucina italiana.

Altra fiera che ha raggiunto livelli importanti è quella di Sant’Angelo in Vado. Sarà la 60ª edizione e si svolgerà nei giorni di ottobre: 7, 8, 14, 15, 21, 22 e il giorno 29 la fiera merceologica. Anche qui tanta enogastronomia, ristorazione, grandi ospiti, il motoraduno, spettacoli, musica e tartufate. La 26ª Fiera del Tartufo di Pergola si terrà l’1-8-15 ottobre (le prime 3 domeniche). Qui ad ogni edizione vengono affiancate alla rinomata mostra mercato del Tartufo e dei prodotti tipici, numerose iniziative collaterali: meeting, convegni, show-cooking, concerti, mostre e il Teatro dei Golosi con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura e chef.

Amedeo PiscioliniNella foto: il tartufaio apecchiese Gabrio Bagiacchi