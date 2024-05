"Dai giornali al digitale". Giorgio Zanchini dialoga con Dorfles e Lella Mazzoli

Fine settimana da non perdere in programma alla libreria "Il Catalogo" di via Castelfidardo di Pesaro. Oggi, alle ore 17, Giorgio Zanchini dialogherà con la direttrice dell’Istituto di Formazione al Giornalismo di Urbino Lella Mazzoli e il critico letterario e giornalista Piero Dorfles sul suo volume "La cultura dei media. Dalla carta stampata alla frammentazione digitale" (Carocci, 2004). Domani mattina alle 11 sarà invece la volta di "un caffè con Piero Dorfles e Lella Mazzoli" i quali presenteranno "Chiassovezzano" (Bompiani 2024), ultima opera letteraria dello stesso Dorfles che ha per protagonista le vicende di una famiglie ebrea nelle Trieste della metà del Novecento. L’ingresso è libero e aperto a tutti.