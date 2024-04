Dal basket alla politica Cioppi con Biancani

Mi butto in politica. Accade con un personaggio del panorama sportivo cittadino molto conosciuto: Stefano Cioppi (foto), da anni direttore sportivo della Vuelle. Perché è nella lista di Andrea Biancani sindaco. Solo una esperienza in un mondo particolare come quello della politica? Questo non si sa. Ma secondo alcuni esponenti del partito democratico, che in questo caso specifico hanno svolto anche un ruolo di spin doctor. potrebbe "anche ambire a diventare prossimo assessore allo Sport se supera le mille preferenze".

Stando ai ’pissi pissi’, due persone sono dietro a questa scelta di Stefano Cioppi, uomo coinvolto anche nel mondo del volontariato, e cioè: Micaela Vitri consigliere regionale del Pd ed anche da una vita tifosa della pallacanestro. E l’altro a cui è stato chiesto consiglio è un personaggio che invece ha fatto inversione di marcia passando dalla politica al basket e cioè Franco Arceci, detto il cardinale Mazarino. La prima, Micaela Vitri si limita solo a dire: "Siamo amici da tanti anni e basta". L’altro, Franco Arceci, presidente del Consorzio del basket invece risponde: "Non ne so proprio nulla". Se non avesse risposto così non meriterebbe il soprannome di cardinale. Per quello che riguarda Andrea Biancani il candidato sindaco del centrosinistra, con questa mossa sposta il suo bacino di interessi perché l’ultima volta che è venuto al palasport... nevicava, mentre è un assiduo appassionato e frequentatore del moto club Benelli. Per cui, visti i trascorsi sportivi – ma ha anche una vocazione canterina – uno era più propenso a pensare che avrebbe tentato di mettere in lista Valentino Rossi anzichè un esponente della pallacanestro cittadina come Stefano Cioppi che ieri sera ha fatto il primo bagno politico partecipando alla maxi tavolata di Matteo Ricci a Campanara.

m.g.