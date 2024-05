Dal Natale al Carnevale e oltre: le iniziative

Il Ccrr ha collaborato a diverse manifestazioni coordinandosi con la Scuola e con il Comune. Il 25 novembre noi del Ccrr abbiamo presentato e partecipato ad uno spettacolo di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e, attraverso musica, canzoni, monologhi teatrali e poesie, abbiamo sottolineato l’importanza di educare al rispetto dell’altro e la necessità di contrastare qualsiasi tipo di violenza, abuso e discriminazione. A Natale abbiamo organizzato una pesca (foto) in Piazza Mattei il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza al missionario Giovanni Marchetti che opera in Etiopia e alla Lega del Filo d’Oro. Per salutarci prima delle vacanze abbiamo coinvolto tutte le classi della Secondaria in una divertente tombola elettronica. A gennaio durante la serata di poesia dialettale dedicata a Maria Conti, abbiamo ricordato la figura della poetessa acqualagnese, sottolineando l’importanza del dialetto come patrimonio culturale che testimonia storia, tradizioni e creatività di un territorio. A Carnevale abbiamo partecipato a "Tutti matti per il Mattei", la tradizionale sfilata di Carnevale che coinvolge Scuola, Proloco e Comune. Martedì grasso abbiamo organizzato “La sfilata del personaggio mascherato”: ciascuna classe ha realizzato una maschera e, per presentare il personaggio alla commissione esaminatrice, composta da docenti in pensione e dal Sindaco, ha coreografato dei balletti davvero divertenti e curati. Per la Giornata della Memoria e per il mese contro bullismo e cyberbullismo abbiamo collaborato alla realizzazione di uno spettacolo che attraverso poesie, riflessioni, canzoni, monologhi e gli apprezzati flash mob delle prime, ha presentato in modo toccante le varie forme di violenza analizzate.

Celeste Irma Ciglic, Ikram Qotbi (3ªA)