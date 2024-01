"Dal terrorismo alle spie russe": si presenta il libro di Mancini

Da una parte i quattro Lions club riuniti (Urbino, Pesaro Host, Pesaro della Rovere e Gabicce Mare), dall’altra addirittura la Confindustria come principale organizzatrice. Per il libro di Marco Mancini (foto), "Le regole del gioco" si schiereranno molti poteri nella presentazione di oggi (ore 17.30 Palazzo Ciacchi, via Cattaneo, 34). Il tema è intrigante: "Dal terrorismo alle spie russe: come il controspionaggio offensivo ha protetto gli italiani".

Si tratta senza dubbio di un personaggio di primissimo livello, di una "spia" con una importante carriera: "Prima carabiniere, poi per trent’anni agente operativo di Sismi e Aise, infine dirigente del Dis, Dipartimento per le Informazioni e la Sicurezza della presidenza del consiglio". Marco Mancini è stato anche protagonista di un collegamento con la politica attraverso Matteo Renzi. "Marco Mancini racconterà le emozioni, le paure e le soddisfazioni di un importante esponente del controspionaggio – afferma la Rizzoli editore – che ha lungamente difeso i cittadini italiani". Mancini è in quiescenza "ma non troppa".