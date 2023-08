Dall’aperitivo al bel concerto Gabicce Mare, è l’ora di “Elton“

Tanti gli appuntamenti culturali e musicali di questi giorni in tutta la provincia, ecco una piccola selezione.

· BORGO PACE. Si inaugura oggi la rassegna di aperitivi letterari “Acqua dolce. Le figlie e i figli del fiume Metauro“, promossa nell’ambito del progetto “La Casa della Scrittura“ di Borgo Pace, ideata e curata da Daniele Aluigi e Antonio Gabbiani (Libraria Il Palcoscenico del Libro). Primo appuntamento, oggi alle 18, con Matteo Cellini all’Antica Locanda La Diligenza.

· GABICCE MARE. Prosegue “Turismo in Festa“. Nella piazza davanti al Comune (ore 21, ingresso libero) oggi ci sarà un tributo ad uno straordinario artista come Elton John. Sul palco il suo “vero sosia“, l’artista italo australiano C. J. Marvin. Domani, invece, spazio alla canzone d’autore con Stefano Ligi ed anche – domenica – omaggio a Vasco Rossi con “Liberi di sognare“ e la Vasco Rossi Tribute band.

· PESARO. Una seducente raccolta di racconti con al centro le vicende di persone comuni il cui destino si intreccia con quello di persone celebri, la cui identità rimane segreta fino alla fine; cinque racconti per ciascuno dei quattro secoli narrati, dal Seicento al Novecento, in cui si dipana, avvolta da una bella atmosfera melodica, "una breve storia di musica e musicisti": Guido Giannuzzi presenterà la sua ultima opera, “Variazioni sul destino – racconti in musica per destini incrociati“ (Pendragon 2022) oggi alle ore 21, nella Corte di Palazzo Almerici, in via Mazza 97 a Pesaro. A conversare con l’autore Fabrizio Battistelli, presidente dell’Ente Olivieri, e Paolo Marzocchi, direttore artistico della Wunderkammer Orchestra (WKO). Ingresso libero.

· PESARO. L’“Apologia“ di Platone va in scena domani alle 21,15 al Parco Miralfiore, con Enrico Lo Verso (regìa di Alessandra Pizzi). Info biglietti: 334 3193717 o 0721 387548-34121.