Dallo sport ai fornelli: gara tra chef

Torna "Eletti in cucina", l’evento che, sospeso per la pandemia, rivede la luce dopo quattro anni con la regia di Sergio Ferri, indimenticato animatore del festival del brodetto delle prime edizioni. Il primo appuntamento è in programma stasera alle 20,30 al ristorante "Casa Orazi" e mette ai fornelli chi, in provincia, è chiamato, dopo una elezione, a svolgere il suo incarico nel suo settore. Stavolta tocca ai dirigenti sportivi misurarsi come cuochi con una giuria in sala a votarli. "La nuova serie – spiega Sergio Ferri – presenterà alcune novità: gli “eletti” saranno i presidenti di società sportive. E ci sarà il contributo di due esperti sommelier". Le gare si terranno in 8 ristoranti della Provincia, tra Pesaro e Villagrande. "In cucina – aggiunge Ferri – andranno i presidenti delle società sportive. Dopo la preparazione dei piatti, nei ristoranti saranno approntate delle cene alle quali potrà partecipare il pubblico che voterà per eleggere il vincitore della serata. Le cene, a prenotazione obbligatoria, hanno un costo speciale di 30 euro". Le serate saranno condotte da Sergio Ferri, autore anche del format, e saranno in seguito trasmesse da Fano TV – canale 19. Prenotazioni anche oggi allo 0721 809781. In cucina si sfideranno: Paola Porfiri, presidente della Aurora Fano e Team manager della sezione ritmica della Federazione Ginnastica d’Italia e Graziano Vitali presidente dell’Alma Juventus Fano. In giuria Giuseppe Paolini, Presidente della Provincia; Giovanni Belfiori direttore artistico di Passaggi Festival e Luciano Cecchini presidente Alberghi Consorziati di Fano.