Davanti un Roma City che non farà sconti

Non farà certamente sconti il Roma City questo pomeriggio al "Mancini", impegnata com’è a difendere la quinta posizione in classifica (48 punti), ultimo posto utile per poter disputare i playoff, nei confronti di un’Alma alla disperata ricerca di punti per non retrocedere direttamente in Eccellenza. È la quart’ultima gara di campionato per cui l’imperativo per i granata è uno solo, vincere perché solo con le vittorie in questo finale di stagione si può pensare di agguantare i playout dove giocarsi poi la permanenza in Serie D. Il match di oggi arriva ancora una volta dopo una settimana piuttosto travagliata con i giocatori che hanno richiesto ufficialmente tramite una nota dell’Associazione italiana calciatori il pagamento degli stipendi e i Panthers ‘77 che hanno chiesto al presidente Guida di restituire la società al sindaco Seri. Con il silenzio stampa proclamato dalla società e il divieto ad assistere agli allenamenti difficile anche per il cronista reperire informazioni sulla squadra a parte le dichiarazioni dello stesso presidente Guida: "Il Roma City è un’ottima squadra, ma io ho fiducia in questo gruppo che se coeso riuscirà a darci soddisfazioni". Per fortuna sull’altro fronte ha parlato il difensore romano Mattia Scognamiglio sugli obiettivi dei laziali. "Stiamo facendo un buon campionato, ma non dobbiamo accontentarci e adagiarci sugli allori, perché mancano ancora quattro partite con dodici punti in palio. Dobbiamo a continuare a lavorare così e vedere a fine campionato a che punto siamo, ovviamente cercheremo di fare più punti possibili per centrare i playoff". Riguardo al Fano Scognamiglio aggiunge: "In serie D purtroppo capitano spesso queste situazioni, ed è uno dei mali di questa categoria, ma in generale del calcio".

Così in campo stadio "Raffaele Mancini" ore 15,00.

Alma Juve Fano (4-3-3): Guerrieri; Allegrucci, Mancini, Dubaz, Riggioni; Ricci, Urbinati, Zanni; Gonzalez, Padovani, Coulibaly. A disp. Piersanti, Pesalfini, Saponaro, Rovinelli, Pierfederici, Serges, Roberti, Malshi, Antonioni. All. Manoni.

Roma City (3-5-2): Rimbu, Todisco, Cabella, Vasco, Ferrante, Ingretolli, Di Renzo, Gelonese, Bonello, Irione, Scognamiglio. A disp. Tranquilli, Diniz, Capece, Sparacello, Fradella, Spinozzi, Bekale, Casaccia, Trasciani. Allenatore: Maurizi. Arbitro: Francesco Scarati di Termoli, assistenti Lorenzo Gatto di Collegno e Paolo Fumagallo di Novara.