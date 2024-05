Denunciati 16enne e 20enne per vandalismi

Lei ha 20 anni, lui appena 16. Entrambi sono già conosciuti dalla giustizia per dei precedenti reati contro le persone e le cose. In questo ultimo caso, si sono messi in mostra andando a distruggere dei lampioni pubblici nella zona del parco Scarpellini oltre ad aver imbrattato e rotto un tendone installato per una manifestazione. Poi la fuga ma senza andare lontano. I carabinieri infatti sono riusciti a rintracciarli grazie alle telecamere posizionate nel parco. Le immagini hanno permesso la loro rapida identificazione. Portati in caserma, sono stati denunciati a piede libero per i danneggiamenti e gli imbrattamenti. Non hanno saputo spiegare il motivo del loro vandalismo, se un motivo poteva esserci. Il parco Scarpellini non è certo nuovo a fatti del genere. Recentemente, qualcuno si era accanito contro le panchine distruggendole insieme alla cartellonistica. Ora i lampioni.