‘Destinazione wedding’. Due giorni dedicati ai futuri sposi

Per coloro che si amano e stanno pensando al grande passo, c’è un’opportunità unica che li attende oggi e domani: "Gradara Destinazione Wedding", un evento speciale dedicato ai futuri sposi che sognano di celebrare il loro matrimonio in un luogo magico come Gradara. Dalle 10 alle 18 sarà possibile ammirare gli ambienti all’aperto e al coperto, fuori e dentro le mura medievali, già allestiti per le nozze. I futuri sposi vedranno con i propri occhi come potrebbe essere la cerimonia per il giorno più bello in suggestivi scenari come la grandiosa Piazza d’Armi e la sala al cortile d’onore della Rocca di Paolo e Francesca, il panoramico Giardino degli ulivi con vista sul mare, l’intimo teatrino comunale. elle raffinate sale dell’elegante Palazzo Rubini Vesin, sede del museo civico, gli innamorati avranno l’opportunità di incontrare professionisti del settore wedding: allestimenti floreali, fotografia e video, gioielli e fedi nuziali, coordinati grafici, make up e acconciature , musica, abiti da sposa e molto altro.