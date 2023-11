Deviazioni del traffico e disagi l’Interquartieri si fa largo

Proseguono i lavori per la realizzazione della circonvallazione di Muraglia per conto di Società Autostrade per l’Italia Spa. E’ stata firmata l’ordinanza che prevede modifiche alla circolazione, in particolare quella compresa tra le 19 di venerdì 24 novembre fino alle 7 di martedì 19 dicembre.

Prevede il divieto di transito nel tratto di via Sandro Pertini (Interquartieri) in uscita ed entrata per strada Pantano Castagni e la direzione obbligatoria “dritto” per entrambe le direzioni di marcia in strada Pantano Castagni nel punto d’intersezione con via Pertini (quindi nell’immissione alla rotatoria 6 dell’interquartieri). Previsto anche il senso unico alternato per restringimento della carreggiata in strada Pantano Castagni.

La seconda è quella dalle 7 del prossimo 19 dicembre alle 15 del 22 dicembre. Prevede il divieto di transito in strada Pantano Castagni nel tratto compreso tra l’intersezione con via Pertini (interquartieri) e via Pantano. Si prevede anche la direzione obbligatoria a sinistra in strada Pantano Castagni all’intersezione con via Sandro Pertini e la direzione obbligatoria “dritto” in via Pantano nell’intersezione con strada Pantano Castagni. Ovviamente verrà installata apposita segnaletica.