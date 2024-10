"Dialogo con Erdis sugli alloggi. Più attenzione sugli appelli"

Portare la voce degli studenti al centro dell’Ateneo, anche dialogando con le altre liste. Da ciò parte il programma di Agorà: "È basato sulle richieste che abbiamo raccolto. Sarà fondamentale dialogare con Erdis – con cui siamo in buoni rapporti – per il diritto allo studio, pure in merito all’aumento dei prezzi di alloggi e mense. Poi ci sono mobilità e trasporti: vogliamo parlare con Adriabus e Comune per aumentare le corse, sia urbane notturne, sia extraurbane da Pesaro, e avere linee più veloci da Fano, e poi per andare incontro anche chi si muove in auto. Altro tema importante è la didattica: spingeremo affinché si uniformi il numero di appelli tra i vari corsi e si controlli il rispetto delle norme in merito. Infine, chiederemo ai docenti di mettere con costanza il materiale sulla piattaforma Blended e continueremo a organizzare eventi, di svago e culturali".