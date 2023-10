Diamo inizio a una nuova stagione

L’autunno è il periodo perfetto per iniziare una nuova stagione. Di vita, di palestra o diete. Di buone intenzioni e di studio. Ma no. In realtà per stagione si intende una serie tv, meglio se lunga e vecchia. I re-watch si fanno in autunno, è chiaro. E come ogni trend si porta appresso migliaia di altri cult a cui (non) rinunciare. Ed eccola lì, perfetta come le castagne sul calderone forato, la ‘Yearbook Challenge’. La sperimenta la GenZ ma la amano, follemente, i Boomer.

Di cosa si tratta? Rielaborare delle foto secondo l’estetica delle foto degli annuari dei college o licei americani con un mood ovviamente anni Novanta. Quindi la foto viene rielaborata dall’app Epik (prima a idearla) grazie all’intelligenza artificiale che, oltre a usare un filtro perfetto, imposta uno sfondo e ti veste a tema: golf gonna pieghe per le ragazze; tenuta da baseball e via dicendo. Penso a Lorenzo Serafini per Philosophy che, a febbraio 2021, presentò una bella collezione ispirata ai college ma sembrerebbe che ad aver acceso questo trend delle foto sia la serie ‘Mean Girls’ del 2004. Beh tutto questo è Epik, pardon epico! Forse è questo il nostro autunno visto che quello metereologico non è ancora arrivato. Solo una settimana fa ho festeggiato il compleanno al mare, lunedì ho fatto giardinaggio in pantaloncini e yezy slide e oggi sto scrivendo in maniche corte, con la giacca lanciata non so dove perché superflua.

Sto leggendo ‘Cronache dal Paradiso’ (Einaudi) di Serena Dandini che ci porta in un mondo antico e sopratutto pieno di fiori e piante. E allora teniamole anche per il profumo ma restiamo sugli anni Novanta dove, forse paradossalmente, ci fu un proliferare di ‘acque’, alcune ancora in produzione. Allora fiori, frutta succosa come anguria e sentori marini mixati a legni freschi. Un bell’incipit per l’autunno.

#FashionissimoCarlino