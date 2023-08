Difesa della costa Si parte dalle scogliere

E’ in fase di decollo, a Marotta, un intervento di quasi 2milioni di euro a difesa della costa, per un’estensione di circa 2 chilometri. Entro la metà di settembre partirà il primo stralcio dei lavori finanziati dalla Regione per la manutenzione delle scogliere in tutta la fascia centrale della cittadina balneare cesanense. Per l’esattezza, le opere complessive riguarderanno il tratto da nord a sud dai ‘Bagni Solindo’ al Molo, con la prima parte, di circa 500 metri, dall’altezza di Villa Valentina a piazza Roma di 360mila euro già appaltati e che inizieranno da qui a due settimane.

Nel frattempo si sta procedendo con la gara per il secondo e più cospicuo segmento che riguarderà la parte più a sud fino al Molo, che secondo le previsioni sarà realizzato durante il periodo autunnale e invernale, per concludersi entro la primavera del 2024. "Questi lavori, che partiranno a metà di settembre – commenta il sindaco Nicola Barbieri -, ci permetteranno di realizzare opere fondamentali a difesa della costa. Stiamo parlando di un intervento senza precedenti per il nostro territorio, che avrà ricadute positive sia per il turismo, che per la sicurezza dei cittadini. Opere che si inseriscono in una programmazione già avviata da anni per riqualificare e rendere più accogliente il lungomare, a conferma di un’azione costante di tutela e valorizzazione delle attività degli operatori turistici e balneari".

"Il litorale di Marotta, infatti, ha storicamente risentito molto del fenomeno erosivo e dei danni provocati dalle mareggiate e questi interventi ci permetteranno di migliorare sensibilmente la situazione. L’impegno dell’amministrazione – conclude Barbieri - è quello di cercare di intercettare in futuro ulteriori finanziamenti per intervenire in altre zone del nostro litorale".

Sandro Franceschetti