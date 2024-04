Dipinti, sculture e grande design. Villa Meuccia apre le porte alle visite

entrare e guardarsi intorno per cogliere il segreto nascosto che sta dietro le opere classiche, di arredo, di design, pezzi unici antichi, ma soprattutto nella generosità e nell’amore per l’arte che Villa Meuccia, ora Casa-museo, regalerà al pubblico. Un luogo affascinante sul Colle Ardizio dove il tempo sembra fermarsi e raccontare la storia, non solo della Casa-museo, ma specialmente ripercorrere la volontà e la cura verso l’arte con cui Meuccia Severi, ideatrice e fondatrice, ha deciso di rendere tutto alla città di Pesaro.

"Questo è un percorso che dopo aver visto diventare questo luogo la sede della fondazione “Meuccia Severi“, con orgoglio e volontà della fondatrice che ha lasciato tutto alla città, ora la villa si potrà chiamare anche Casa-museo aperta al pubblico. Sarà aperta con visite guidate a chiunque vorrà visitare le opere e gli arredi delle sale interne alla struttura ma anche il bellissimo parco che accoglie pezzi unici scultorei. Sarà possibile ascoltare la storia della Villa e della sua ideatrice oltre che ammirare i dipinti, gli arredi, le sculture della prestigiosa collezione" spiega Carlo Grossi, presidente fondazione “Meuccia Severi“. Un’occasione che non ci calerà di fronte ad un solito palazzo o museo ma all’interno di una vera residenza privata attenta al dettaglio che ha già ottenuto una fama che ha varcato il limite.

"Questa villa per le giornate Fai è stata aperta più volte e la richiesta è stata veramente altissima superiore a quello che avevamo previsto, c’era gente in fila fuori dal cancello infatti abbiamo organizzato poi aperture extra – afferma Fiammetta Malpassi, capo delegazione Fai Pesaro e Urbino –. L’attenzione e la curiosità verso questo luogo ci ha sorpresi come il fatto che tante delegazioni provenienti da tutta Italia quest’anno verranno a Pesaro per conoscere le proposte di Pesaro 2024 ma ci chiedono esplicitamente di aprire Villa Meuccia, la fama di questo luogo ha raggiunto tantissime località inaspettate". Le visite guidate gratuite saranno mattutine organizzate due volte al mese e partiranno da domenica 5 maggio. Proseguiranno ogni prima domenica del mese, con gestione della fondazione e la terza domenica del mese in collaborazione con il Fai. Il percorso durerà un’ora, si potrà partecipare su prenotazione con massimo di 15-20 persone a turno. Prenotazioni fondazioneseveri@gmail.com, pesarourbino@delegazionefai.fondoambiente.it.

Ilenia Baldantoni