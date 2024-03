Ditta rompe conduttura. A secco Mare e Pantano. Mms chiederà i danni

Qualcuno, tra i pessimisti, è precipitato nell’incubo della rottura acquedotto, visto quanto successe il 6 febbraio scorso, quando mezza città rimase a secco.

Niente incubo stavolta. Solo che ieri pomeriggio una ditta privata, mentre faceva sondaggi in via Corelli a Pesaro, ha gravemente danneggiato la condotta di distribuzione idrica che serve la zona mare, il centro storico e alcune aree di Pantano. "Sul posto – si legge in una nota di Marche Multiservizi – sono subito intervenute le nostre squadre che, valutata l’entità del danno, sono state costrette ad interrompere l’erogazione di acqua così da consentire l’esecuzione dell’intervento di riparazione. Gli addetti di Mms hanno lavorato per eseguire i lavori nel minor tempo possibile così da ripristinare l’erogazione dell’acqua, alle utenze in cui era mancata, già in serata e da ridurre i disagi ai cittadini. Marche Multiservizi chiederà un risarcimento per il danno subìto". L’intervento di riparazione è finito intorno alle 19.30. A quel punto Mms ha fatto ripartire l’erogazione di acqua che "gradualmente è tornata in tutte le abitazioni coinvolte dell’interruzione".