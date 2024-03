Diversità, disabilità e inclusione. Sette giorni di appuntamenti

Sette giorni di appuntamenti e incontri dedicati alla cultura della diversità, della disabilità e dell’inclusione: torna dal 2 all’8 aprile "Storie straordinarie in tutti sensi", giunta alla XII edizione. Il ricco programma è stato presentato ieri mattina alla Memo dal presidente dell’Ambito sociale e assessore al Welfare Dimitri Tinti e dall’assessore alle biblioteche Samuele Mascarin con la partecipazione delle associazioni che hanno collaborato alla creazione degli eventi. Tutti gli appuntamenti si svolgono alla Memo, ad eccezione di "Un fare ordinario e non straordinario" che si svolgerà alla palestra Nuti.

Si parte martedì 2 aprile con l’inaugurazione, alle 16.30, della mostra "Libri speciali", mostra che sarà disponibile per tutta la settimana, poi alle 17 l’associazione Omphalos, in occasione della giornata mondiale sull’autismo, proporrà un laboratorio per ragazzi dagli 11 anni in poi. Mercoledì 3 aprile si partirà alle 15.30 con la lettura in braille del racconto tratto da "Le becciafavole di Montalfoglio di San Lorenzo" di Giosetta Guerra. A seguire il laboratorio tattile per bambini dai 6 ai 10 anni (serve la prenotazione), Alle 16 ci si trasferirà alla palestra Nuti per una iniziativa ludico sportiva, a cura di Agfi, per bambini dai 6 agli 11 anni e le loro famiglie, alle 16.30, si torna alla Memo con i racconti del tempo sospeso e alle 18 incontro con lo psicoterapeuta Sammy Marcantognini su "E’ un bambino difficile o e’ difficile essere un bambino?".

Si prosegue giovedì 4 aprile, alle 15.30, con il laboratorio pittorico per bimbi dai 6 ai 10 anni, a cura di Apito. Sempre alle 15.30 ma di venerdì 5 aprile laboratorio di disegno con Benedetta Leonardi (serve la prenotazione), a cura di T41NB, alle 17 lettura ad alta voce con traduzione Lis e laboratorio di dattilologia dai 4 ai 10 anni (con prenotazione), Sabato 6 aprile alle 16 lettura animata per bambini di ogni età a cura di Center Stage e alle 16.30 laboratorio intergenerazionale dagli 8 anni in su. Domenica 7 aprile, alle 17, entrano in scena i bibliotecari e le volontarie di "Nati per Leggere", mentre nell’ultima giornata di lunedì 8 aprile si parte, alle 16 con il laboratorio di ceramica con Sonia Anelli per bambini dai 7 agli 11 anni (con prenotazione) e alle 17.30 letture per bambini da 0 a 6 anni a cura del coordinamento pedagogico e del servizio di sostegno del comune di Fano.