Domani Burioni parla della lotta contro il cancro

Per ’Incontri capitali’ arriva Roberto Burioni: domani alle 18 all’Alusfera di Piazza del Popolo il noto virologo presenta il suo libro "Match Point. Come la scienza sta sconfiggendo il cancro" (La nave di Teseo) in dialogo con la giornalista Simonetta Marfoglia. Spiegherà i progressi della scienza nella lotta contro il cancro e perché in questa partita decisiva che stiamo combattendo contro la malattia siamo finalmente in vantaggio. Perché una cellula sana si trasforma in una cellula cancerosa? E che cosa permette alla malattia di espandersi mettendo a rischio la nostra salute? A che punto è la ricerca contro il cancro e cosa possiamo fare, nella nostra vita di ogni giorno, per contrastarlo? Sono alcune delle domande alle quali Burioni, medico, divulgatore e professore di Microbiologia e Virologia, risponde nel suo libro con un linguaggio semplice e diretto, soffermandosi sui progressi scientifici che negli ultimi anni hanno permesso di affrontare la malattia con maggiore efficacia. Pagine che ci spiegano come nasce e come agisce la malattia nel nostro corpo, ma che illustrano anche i risultati conseguiti dalla scienza, impensabili fino a poco tempo fa e che ci permettono di guardare con speranza al futuro. Risultati per i quali oggi, sempre più frequentemente, è possibile fare una diagnosi precoce, agire con trattamenti efficaci, talvolta guarire e spesso rallentare la malattia in maniera decisiva per la vita del paziente. ‘Incontri capitali’ proseguirà poi giovedì 4 aprile con ‘L’Europa nel mondo che cambia’ una conversazione tra il Commissario Europeo Paolo Gentiloni e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Modera l’incontro la giornalista Alessandra Sardoni (ore 18,30 – Alusfera di piazza del Popolo).