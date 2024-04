Domani si parla di Ucraina con Zedda

Domani alle 17.30 all’Auditorium di Palazzo Ciacchi, in via Cattaneo, si terrà la conferenza "Ucraina e la difesa europea" organizzata dal Limes Club di Pesaro. Interverrà come relatore il Colonnello (Riserva) Paolo Zedda, che vanta una notevole esperienza in numerose missioni operative nei Balcani, Libano, Afghanistan, Iraq e Kuwait, specializzandosi in attività di influenza e comunicazione. La conferenza offrirà l’occasione di approfondire il tema della difesa europea, i suoi possibili sviluppi, le numerose difficoltà che presenta e i rapporti con la Nato nella loro complessità. Alla fine dell’intervento, aperto a tutti, seguirà anche un dibattito con il Colonnello Zedda.