"Dopo 5 mesi il relitto è ancora lì". Ira della Lega

Sono passati 5 mesi dal suo affondamento, ma il Nettuno è ancora lì, "parcheggiato" sul fondale del porto di Fano e sommerso dall’acqua. L’armatore non ha ancora adempiuto alla rimozione, nonostante le diffide della capitaneria di Porto. Nel frattempo però, ai sensi dell’art 73 del codice della navigazione avrebbe dovuto provvedere d’ufficio il Comune alla rimozione. Tre mesi fa, l’assessore Fanesi aveva assicurato: "Stiamo facendo fare dei preventivi, si tratta di diverse decine di migliaia di euro". Ma nel frattempo nulla è cambiato. Per questo oggi la Lega Fano denuncia "la totale pigrizia con la quale l’amministrazione sta affrontando il tema dell’ex peschereccio affondato a metà agosto 2023". "A nulla sono serviti i solleciti dei cittadini - scrive Gianluca Ilari -, l’amministrazione continua a fare melina cercando di scaricare le responsabilità. Com’è possibile che il relitto sia ancora lì? Abbiamo protocollato un’interrogazione per avere tempi certi sulla rimozione". Per Ilari "piuttosto che affrontare temi concreti, si continua a gettare fumo negli occhi ai cittadini con opere che suonano più come l’allarme di abbandono nave in vista del prossimo naufragio politico".

ti.pe.