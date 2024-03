Dopo Dallasta anche Totaro lascia la Lega

Dopo l’ex capogruppo Giovanni Dallasta, anche il consigliere comunale Francesco Totaro (foto) lascia la Lega.

"Il progetto politico che mi aveva fatto entrare nel partito nel 2018, ha subito una mutazione ed io non mi riconosco più. A me piaceva la Lega di Bossi, un partito ramificato e costantemente presente nei territori – sottolinea Totaro -. Ora, siamo visti come il partito delle lobby, dei salotti e del Ponte sullo Stretto. Salvini non ha saputo rilanciare la Lega con temi attuali e caratterizzanti. Quando Giovanni Dallasta, mi chiese di entrare nel partito e poi di candidarmi al Consiglio comunale, io accettai perché vidi un movimento ricco di persone. Ma ora la magìa è finita. Dentro al partito, mi sento un estraneo, pertanto, ho deciso di fare un passo indietro e di uscire dal Gruppo.

Il mio impegno però continuerà con le elezioni. Sono contento per la candidatura di Marco Lanzi che ho condiviso in quanto persona preparata, che stimo e sensibile sul tema della sicurezza e dei giovani".