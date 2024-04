Dopo la lite, spunta la coca: manette a un 35enne

Aveva in casa 40 grammi di cocaina, probabilmente già confezionata. E’ il motivo per il quale i carabinieri di Montecchio domenica scorsa hanno arrestato un 35enne albanese. La cocaina è spuntata dopo una perquisizione, nella sua casa.

Perché tutto era iniziato nel pomeriggio, sempre di domenica. Quando a Montecchio di Vallefoglia, in una casa situata in via della Libertà, all’improvviso arrivano le auto dei carabinieri. In sirena. La gente che abita nei pressi si chiede cosa sta accadendo. I carabinieri sono stati chiamate dal residente, il quale si è visto arrivare in casa un gruppo di persone, con intenzioni per nulla pacifiche, tanto che a un certo punto spunta fuori anche un coltello. Forse era un regolamento di conti, o una lite degenerata. Fatto sta che i carabinieri si mettono sulle tracce di uno dei componenti del gruppo che aveva fatto irruzione in quella casa di via della Libertà. Vanno nella sua casa, a Padiglione di Tavullia, e fanno la perquisizione. Nascosti, non è ancora chiaro dove, spuntano i 40 grammi di cocaina. Il 35enne albanese che per l’accusa li deteneva viene arrestato. Si trova in carcere e nelle prossime ore si svolgerà la direttissima.