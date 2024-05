Doppio appuntamento: in primo piano Borgo Pace e Sassocorvaro Doppio appuntamento per "50x50 Capitali al quadrato" con Borgo Pace e Sassocorvaro-Auditore protagonisti. Eventi culturali e artistici in programma dal 27 maggio al 2 giugno, tra cui mostre, concerti e laboratori. Borgo Pace ospita Hangartfest e la Casa della Scrittura, mentre Sassocorvaro propone laboratori di pittura e spettacoli teatrali.