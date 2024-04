Doppio appuntamento per “Cosa c’è Dop?“. Protagonisti Papi’s Bar e Caffè d’Italia

“Cosa c’è Dop?“, l’iniziativa dedicata alla cultura enogastronomica della provincia in occasione di Pesaro 2024 fa tappa a Cagli. Oggi alle 12,30 al “Papi’s Bar“ dove l’atmosfera dei locali di una volta conquista. Nato nel dopoguerra, acquistato da Leonella e Pio Polidori negli anni ’80, oggi con Raffaele è il bar dei residenti; la tappa per escursionisti attratti dal vicino “Pajaro del diavolo“ e riferimento per tutte le cantine della provincia di Pesaro Urbino e per il mondo delle birre, comprese le “lambic“. Domani invece alle 18,30 ci si sposta al “Caffè d’Italia“. I due cugini Enrico e Luca Bucci, con orgoglio e passione, hanno scelto di portare avanti la tradizione di famiglia. I nonni, di ritorno dal Lussemburgo, investirono nel bar. Un luogo radioso e centrale. L’iniziativa itinerante di “Cosa c’è Dop?“ con Pesaro 2024 e Food Brand Marche propone degustazioni con Casciotta d’Urbino Dop, Formaggio di Fossa Dop, Mozzarella Stg, Prosciutto di Carpegna Dop, Pecorino Monte Nerone, formaggi I tipici e Olio Cartoceto Dop.

fra. pier.