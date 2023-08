Doppio serata di musica con ‘ConventiNote’ Oggi tocca al cantautore pesarese Odo

Gran finale all’insegna dell’indie-rock e del teatro-musica per "ConventiNote" che propone oggi e venerdì due nuove date gratuite al Conventino dei Serviti di Maria di Monteciccardo (SP26, n° 1). Oggi, alle 21, appuntamento con le atmosfere underground milanesi create da Odo, giovanissimo cantautore polistrumentista di origini pesaresi che si esibirà nella "data zero" del tour che lo porterà nei più importanti locali della città meneghina con il suo sound indie rock. Ingresso gratuito. Venerdì, sempre alle 21, il chiostro del Conventino sarà al centro del "viaggio" Cosmocomico di Marco Ligi, un omaggio a Monteciccardo, suo luogo d’infanzia con otto canzoni e otto monologhi inediti composti dall’artista sulla scia del grande Gaber per interrogarsi sul senso dell’Universo, alla ricerca di una risposta tra una risata e una riflessione che culminerà in un finale a sorpresa. Ingresso gratuito. Possibilità di cenare telefonando al 389 1227005.

‘ConventiNot’e è patrocinata dal Comune di Pesaro (Municipio di Monteciccardo) ed è organizzata da Pesaro Segreta, direzione artistica di Ugo Betti, con la collaborazione di Pro Loco di Monteciccardo e Società del Mutuo Soccorso di Monteciccardo.

l. d.